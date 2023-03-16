Иранцы пообещали миллион туристов Петербургу

Сейчас туристической отрасли ничего не остается, кроме как подстраиваться под новые реалии. Для российского туризма новые реалии — это ориентация на наших восточных друзей. Например, на Иран. Более того, ходе форума Tehran International Tourism Exhibition Петербург и Москва заявили о планах привлекать по миллиону иранских туристов в год. Что же для этого сделают?

Как пишет Мойка78, за 2022 год в Петербург добрались только 8 тысяч иранцев, так что цифра в миллион, мягко говоря, заоблачная. Тем не менее игроки рынка поговаривают, что усилить интерес иранцев к Северной столице можно. Например, можно было бы запустить безвизовые программы. Сейчас они имеются для обменных туристических групп, но этого все-таки мало, потому что индивидуальному туристу дорого обойдется оформление визы в Россию.

В то же время Смольный уже заявил о готовности менять инфраструктуру в городе под потребности наших новых гостей. Безусловно, это все хорошо, но все-таки основную роль играют действия и решения российского МИДа.