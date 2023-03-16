Анонимы хотели взорвать шесть зданий в Петербурге

Как стало известно Gazeta.SPb, полиция Петербурга и Ленобласти получила сигнал об угрозе минирования шести объектов. В их числе — два образовательных и четыре «иных». Об этом сообщает источник издания в правоохранительных органах.

Сообщения поступили с двух электронных адресов на электронные почты разных организаций. Так, из одной из школ решили эвакуировать детей и сотрудников — в общей сложности 328 человек.

Во всех зданиях полиция провела проверки, однако никаких взрывоопасных предметов или веществ обнаружено не было.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что полицейские Санкт-Петербурга задержали подозреваемых в мошенничестве в отношении пенсионерки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Как рассказали в ведомстве, 15 марта вечером в квартиру 84-летней жительницы Северной столицы позвонил неизвестный мужчина. Она решила открыть ему дверь.