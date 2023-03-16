Мошенники выманили у петербурженки 130 тысяч рублей

Полицейские Санкт-Петербурга задержали подозреваемых в мошенничестве в отношении пенсионерки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Как рассказали в ведомстве, 15 марта вечером в квартиру 84-летней жительницы Северной столицы позвонил неизвестный мужчина. Она решила открыть ему дверь. Тот сказал, что является сотрудником полиции. Мужчина заявил, что внучка женщины стала виновницей ДТП, и чтобы та не попала под уголовку, нужно заплатить.

У пенсионерки не возникло сомнений, что сказанное — правда, поэтому она передала мошеннику 130 тысяч рублей. После она осознала, что ее обманули, потому и пошла в полицию. Сотрудники правоохранительных органов поймали двух подельников. Сейчас заведено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге за 2,5 месяца нетрезвые водители обеднели на 12 миллионов рублей.