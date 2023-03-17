Назад в 90-е? Автоэксперт Чертков рассказал, как добывают автозапчасти после санкций

Ни для кого не секрет, что после начала СВО на России повалилось множество санкций. Одна из сфер, которая критично пострадала — автомобильная. Перестали ввозиться автомобили, их комплектующие, запчасти для них в конце концов. Как сейчас обстоят дела в этом вопросе? Смогли ли мы адаптироваться? С этими вопросами Gazeta.SPb обратилась к автоэксперту Андрею Черткову.

Система отладилась?

По его словам, первое время ситуация была действительно совсем не из приятных. Первое время — сидели без комплектующих, кому было очень надо — спасались б/у, позднее удалось более менее наладить параллельный импорт и запчасти снова поехали в Россию. Вот только есть одно гигантское но: наценка была конская, утверждает Чертков.

С его слов, она могла доходить до 100%. Но оно и понятно — логистические цепочки на тот момент были тем еще квестом. Сейчас же ситуация все-таки стабилизировалась. Третьи страны, такие как Грузия, Армения, Турция и Казахстан поставляют нам детали. Так как система уже отладилась, наценка составляет в пределах 10%. Правда, недавно появилась информация, что Турция больше не станет ввозить нам «санкционочку».

«К чему это приведет? Скорее всего, снова к диким наценкам. Другой вопрос, насколько слова будут соответствовать реальности. Мы же с вами видим, как санкции работают. У нас все также есть всё», — прокомментировал эксперт.

Если же все это останется не более чем словами, то можно ждать постепенного снижения цен. В целом же, сейчас на рынке автозапчастей есть все — контрабандистам не принципиально, что ввозить, говорит Чертков.

В дальнейшем эксперт не видит причин для того, чтобы что-то изменилось: есть спрос — есть предложение, да и мы не в 90-х, заключил он.

Все равно не по карману?

Казалось бы, цены на автозапчасти падают, то есть отремонтировать машину реально. Вот только россияне продолжают экономить в этом вопросе. Примерно 31% опрошенных «Росгосстрахом» отметили, что их расходы на обслуживание и ремонт авто за последний год увеличились на 15-20%, еще 29% стали тратить на 25-30% больше.

Порядка трети россиян заявили, что только после начала СВО им пришлось начать экономить на ремонте авто. Так, 50% автовладельцев откладывают мелкий кузовной ремонт. Чуть меньше (49%) автолюбителей ищут более дешевые расходники. А 43% вовсе приходится чинить авто самостоятельно.