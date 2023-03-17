На улице Орбели в Петербурге в квартире сгорел человек

Сегодня, 17 марта, не обходится без грустных вестей. Сотрудники ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу и Ленобласти выезжали на очередной пожар — в этот раз на улице Орбели в Выборгском районе Северной столицы.

Как рассказали в пресс-службе ведомства. пожар произошел в одной из квартир дома. Пламя распространилось по всей площади «однушки». Чтобы потушить пожар, специалистам потребовалось около часа, пишет ведомство в своих социальных сетях.

К сожалению, не обошлось и без погибших — сгорел один человек. На место происшествия выезжали 15 человек личного состава и три единицы специальной техники.

Ранее Gazeta.SPb писала, что сегодня, 17 марта, вновь не без дорожно-транспортных коллапсов. В этот раз в Красном селе на перекрестке проспекта Ленина и улицы Первого Мая микроавтобус влетел в остановку.