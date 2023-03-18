Толстой назвал ситуацию с арестом Путина и Львовой-Беловой «абсурдом»

Российская Федерация не должна принимать всерьез решения Международного уголовного суда (МУС), выдавшего ордеры на арест президента Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Такое мнение высказал вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

«Римский статут, на основании которого действует международный суд, так и не был ратифицирован Россией», – написал он в своем официальном telegram-канале, подчеркнув, что она участвует в деятельности МУС даже в качестве наблюдателя еще с 2016 года.

Также Петр Толстой напомнил о том, как в 2020 году президент США Дональд Трамп пригрозил членам этой организации санкциями в ответ на инициативу расследовать деятельность американских военных в Афганистане. По мнению российского политика, в Москве также должны отреагировать жестко:

«(Необходимо – прим. ред.) максимально быстро ввести против них санкции и объявить в розыск», – добавил Петр Толстой в сообщении.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что, по словам председателя Государственной Думы РФ Вячеслава Володина, Россия не приемлет какие-либо нападки в отношении Владимира Путина.