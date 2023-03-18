Международный суд заочно арестовал Путина и Львову-Белову

Досудебная палата Международного уголовного суда (МУС) выдала ордеры на «арест» президента Российской Федерации Владимира Путина и омбудсмена по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Соответствующее заявление было размещено на сайте организации, юрисдикцию которой Россия не признает.

Согласно документам, в пятницу, 17 марта, досудебная палата II Международного уголовного суда выдала ордеры на арест Владимира Путина и Марии Алексеевны Львовой-Беловой. Причиной для такого решения стал, по сведениям МУС, незаконный вывоз детей с территории Украины.

Следует заметить, что Российская Федерация не признает ни саму международную организацию, ни ее юрисдикцию. Об этом заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Решение МУС уже успело вызвать бурную реакцию со стороны российских политиков. Так, по словам спикера Государственной Думы РФ Вячеслава Володина принятие данного решения расценивается как агрессия:

«Янки, руки прочь от Путина! Дурь, прозвучавшая из Гааги, говорит об одном: у Запада истерика», – написал председатель нижней палаты российского парламента в своем официальном telegram-канале.

Он также подчеркнул, что подобные заявления свидетельствуют о том, что лимит возможностей по воздействию на Россию со стороны стран Запада был исчерпан.

На ситуацию успела отреагировать и Львова-Белова. По словам уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка, решение МУС не помешает ей продолжить работу:

«(Буду) продолжать работать», – ответила детский омбудсмен на вопрос о том, что она будет делать после решения МУС, заданный ей телеканалом «Россия 24».

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