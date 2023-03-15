Президент Путин потребовал незамедлительной реакции на нарушения прав несовершеннолетних

Президент РФ Владимир Путин потребовал от прокуроров без промедлений реагировать на нарушения прав несовершеннолетних, задержки с соцвыплатами, обеспечением жильем.

По его словам, этим вопросам прокуроры должны уделять наиболее серьезное внимание. В качестве примера нарушений Путин назвал задержки выплат в некоторых регионах. Он обратил внимание, что проблема не везде решается должным образом — детям-сиротам порой предоставляют квартиры, в которых жить невозможно, они непригодны.

Ранее стало известно, что конкретно в Петербурге за целый 2023 год решить проблему жилья готовы только для 700 детей-сирот. Большинство из них приобретут за счет местного бюджета, но часть — с помощью федеральной субсидии.