Цена за лед: петербурженке выплатят 270 тыс. рублей компенсации после падения из-за гололеда

В конце января прошлого года петербурженка поскользнулась и упала на Среднем проспекте Васильевского года. Больше года спустя она смогла получить компенсацию с компании, ответственной за уборку территории, сообщили в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга.

«[…] днем 21 января 2022 года местная жительница поскользнулась и упала на придомовой территории по адресу: город Санкт-Петербург, Средний проспект Васильевского острова, дом 27, получив в результате падения травмы и переломы», – сообщили в официальном telegram-канале ведомства.

Отмечается, что в результате проверки, проведенной прокуратурой Василеостровского района, выяснилось, что ООО «УК МИР» не провела уборку территории на должном уровне. Она не была ни очищена от снега и льда, ни обработана песком или другой смесью.

Через суд с управляющей компании удалось изъять 270 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Подобный случай далеко не единственный, и некоторые заканчивались куда плачевнее. Некоторые инциденты приводили даже к летальному исходу. К примеру, некоторое время назад Gazeta.spb рассказывала о том, что 88-летний пенсионер скончался после падения на льду, несмотря на усилия врачей, пытавшихся его спасти.

Тогда вопросом озаботилась прокуратура и уличила СПб ГУДП «Центр» в невыполнении обязанностей на должном уровне. А уже в 2023 году из-за такого же падения на льду скончался один из старейших работников Большого драматического театра Адиль Валимеев.

За прошедший месяц на территории Санкт-Петербурга уже несколько раз объявляли желтый уровень погодной опасности в связи с опасностью гололеда.