Почти 700 петербургских сирот обеспечат квартирами в 2023 году

В 2023 году правительство Санкт-Петербурга обеспечит 700 детей-сирот и детей, которые остались без родительского попечения, жильем. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.

«Губернатор Александр Беглов отметил, что в Петербурге уделяется особое внимание детям, оставшимся без родителей. В центрах содействия семейному воспитанию ребят готовят к дальнейшей самостоятельной жизни. В том числе учат ведению домашнего хозяйства и рациональному планированию бюджета», – рассказали в Смольном.

Отмечается, что большую часть необходимого для сирот жилья кабмин закупит за счет своего собственного бюджета: в общей сложности таким образом будут приобретены 680 квартир. Еще 16 будут приобретены за счет субсидий из федерального бюджета.

Квартиры получат дети, у которых нет жилья, после выпуска из детского года. В 2022 году таким образом обеспечили 677 квартир. До 2025 года поддержка из федерального позволит приобрести еще 45.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что суммарная площадь купленных квартир в элитных новостройках Санкт-Петербура за прошедший год уменьшилась на 40%.