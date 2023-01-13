В Петербурге спрос на элитное жилье упал почти на половину

По итогам 2022 года в Санкт-Петербурге отмечается значительное снижение спроса на элитную недвижимость. Так, согласно данным, собранным аналитиками «NF Group», суммарная площадь купленных квартир в элитных новостройках за прошедший год уменьшилась на 40%.

«Суммарная стоимость сделок составила около 18 млрд рублей, что на 27% меньше в сравнении с 2021 годом», – сообщили в пресс-службе компании, отметив, что число сделок с элитной недвижимостью также уменьшилось на 34%.

В качестве причин такого падения выделяется текущая ситуация в мире, сокращение количества малогабаритных лотов и вытекающее из нее увеличение средней стоимости квартиры с 59 миллионов рублей до 70 миллионов рублей.

Следует также отметить, что в 2022 году спрос жителей Москвы к элитным новостройкам в Санкт-Петербурге вырос почти в три раза – с 5 до 17%.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что ввод элитной недвижимости в Санкт-Петербурге бьет рекорды. За 2022 год показатель составил 122,3 тысяч квадратных метров – рекорд с 2018 года.