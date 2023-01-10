В 2022 году в Петербурге ввели рекордное количество элитного жилья

Ввод элитной недвижимости в Санкт-Петербурге бьет рекорды. За 2022 год показатель составил 122,3 тысяч квадратных метров – рекорд с 2018 года, сообщили аналитики «NF Group».

«Согласно результатам исследования, в течение 2022 года в эксплуатацию были введены шесть элитных жилых комплексов общей площадью 122,3 тыс. кв. м, что позволило обеспечить рекордные показатели ввода по сравнению с 2018 годом», – уточнили в сообщении.

По данным аналитиков, на которые ссылается ТАСС, превышение отметки в 100 тысяч квартир случилось впервые за последние пять лет, а текущий объем ввода сравним с показателем за все четыре года.

При этом отмечается, что доля квартир в объектах, введенных в эксплуатацию, выросла почти вдвое – 54% против 28% в 2022 году.

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