Россиянам станет проще делать покупки в зарубежных интернет-магазинах

Покупки товаров в зарубежных интернет-магазинах станут более доступными для россиян. Теперь приобретения в пределах 15 тысяч рублей открыты без идентификации личности. Соответствующий закон, подписанный президентом России Владимиром Путиным, был размещен на официальном портале правовой информации.

Раньше для того, чтобы купить товары на такую сумму в интернет-магазине, незарегистрированном в Российской Федерации, потребовалось бы пройти идентификацию личности. Теперь для покупок в пределах 15 тысяч рублей или их эквивалента в иностранной валюте она не требуется.

Благодаря данному изменению у граждан появляются новые возможности оплаты покупок. Также данный закон призван оптимизировать административную нагрузку на кредитные организации, уточнили в пояснительной записке к документу.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что толкает людей на спонтанные покупки в интернете.