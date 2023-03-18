Петербургские мошенники по-новому подошли к обману пенсионеров

В Санкт-Петербурге 92-летняя пенсионерка оказалась жертвой мошенницы. Воспользовавшись принципиально новой схемой обмана, не знакомой петербурженке, она смогла «увести» у нее 100 тысяч рублей. Впоследствии злоумышленницу задержали правоохранители.

По словам жительницы Санкт-Петербурга, обратившейся к правоохранителям, к ней в квартиру пришла неизвестная и представилась знакомой их семьи. После этого женщина предложила пенсионерке приобрести у нее икру и умудрилась похитить из комнаты пострадавшей 100 тысяч рублей, пишет «Табло СМИ».

Сотрудникам полиции потребовалось четыре дня, чтобы завести уголовное дело о мошенничестве, выполнить все соответствующие процедуры и разыскать преступницу. Подозреваемая в краже средств 34-летняя жительница Ставропольского края была поймана в Петергофе вчера, 17 марта.