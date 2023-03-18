Стали известны причины ДТП в Красносельском районе

Днем 17 апреля в Красносельском районе Санкт-Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали три взрослых пешехода и трое детей. Точными причинами произошедшего поделились в объединенной пресс-службе городских судов.

Согласно опубликованным сведениям, в 16:29, следуя по проспекту Ленина в направлении Красного Села, водитель минивэна Ford Transit разогнался до 60 километров час, что, в условиях мокрого асфальта, не позволило ему полностью контролировать свой автомобиль.

Это привело к тому, что, когда водитель выехал на перекресток проспекта Ленина и улицы Первого Мая, где во встречном направлении также ехал еще и Renault Kaptur. При попытке осуществить маневр, водитель минивэна не справился с управлением и выехал на тротуар, где сбил сразу шесть пешеходов, включая трех несовершеннолетних.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что по факту аварии в Красном селе было возбуждено уголовное дело.