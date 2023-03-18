Петербургский СКА одолел «Торпедо» со счетом 2:0

Хоккеисты петербургского клуба СКА одержали победу в противостоянии с нижегородским «Торпедо» во втором матче серии четвертьфинала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Состоявшаяся сегодня в Северной столице игра двух хоккейных команд окончилась со счетом 5:4 в пользу хозяев. По периодам счет раскладывается на: 2:1, 3:3 и 0:0 соответственно. Среди игроков СКА авторами голов числятся Василий Глотов, забросивший шайбу в ворота на 7-ой минуте. Также попадания оформили Михаил Воробьев на 15-ой минуте, Эмиль Галимов на 27-ой, Никита Камалов на 32-ой и Никита Гусев на 33-ей.

Среди игроков «Торпедо» дубль оформил Андрей Белевич, сделавший это на третьей и 35-ой минутах, а также Артем Михеев и Николай Коваленко – на 27 и 40 соответственно.

Следующие матчи противостояния состоятся в Нижнем Новгороде 20 и 22 марта.

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