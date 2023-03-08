Илья Авербух рассказал о состоянии Романа Костомарова

Вот уже не первый месяц вся страна, в особенности спортивное сообщество, пристально следит за новостями о состоянии здоровья олимпийского чемпиона и известного фигуриста Романа Костомарова. Что только ему пришлось пройти: сепсис, невозможность дышать самостоятельно, некроз, частичную ампутацию конечностей. И вот сегодня появились первые добрые вести, которыми поделился его коллега «по цеху» Илья Авербух.

Он рассказал, что есть небольшие, но положительные изменения в состоянии Костомарова. Сейчас все держат за него кулачки и молятся. Как рассказал Авербух, Костомаров сейчас вовсю сражается со своим недугом, а его коллеги полностью его поддерживают. По его словам, всем тяжело от происходящего, но только совместной поддержкой удастся преодолеть этот этап жизни, сказал он Матч ТВ.

Кроме этого, он отметил, что спортивное сообщество не призывает к материальной поддержке от фанатов, ведь это «ледовая история и они будут сражаться сами».