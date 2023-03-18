Омбудсмен Петербурга пообщалась с афганцами из «Крестов» на пушту

В конце 2022 года уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Светлана Агапитова не смогла пообщаться с гражданами Афганистана, находившимися в следственном изоляторе «Кресты». В этот раз языковой барьер удалось преодолеть с помощью переводчика.

Как сообщили в пресс-службе петербургского омбудсмена, в прошлогодний визит к ней обратились граждане Афганистана, подозреваемые в незаконном пересечении границы Российской Федерации.

«Светлана Агапитова посетила их еще раз вместе с переводчиком и представителем Санкт-Петербургского регионального отделения Российский Красный Крест», – уточнили в сообщении.

Желающим объяснили, как они могут поступить в сложившейся ситуации. Тем из них, кто не желает возвращения на Родину, предоставили специальные информационные брошюры.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что, по мнению уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, решение МУСа было неправосудным.

"кресты" афганистан мигранты нелегальные мигранты светлана агапитова


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Стало известно о первых жертвах землетрясения в Эквадоре
Путин подписал закон о штрафах за фейки об участниках СВО
Омбудсмен Петербурга пообщалась с афганцами из «Крестов» на пушту
В Петербурге воры обнесли магазин на 40 тыс. рублей
В Алтае МЧС пришлось спасать 4 подростков со скалы
Омбудсмен Москалькова назвала решение МУСа неправосудным
Роспотребнадзор Петербурга рассказал, где взять витамин D
Эквадор встряхнуло с магнитудой 6,7