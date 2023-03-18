Омбудсмен Москалькова назвала решение МУСа неправосудным

Международный уголовный суд выдел ордеры на арест президента Российской Федерации Владимира Путина и детского омбудсмена Марию Львоу-Белову. По мнению уполномоченной по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, данное решение неправосудно.

«“Коллективный Запад” вчера принял очередное неправосудное решение. Через удобного «посредника» – Международный уголовный суд в Гааге – был выдан ордер на арест президента России, а еще моей коллеги Марии Львовой-Беловой», – процитировали слова омбудсмена в ее официальном telegram-канале.

Москалькова особо подчеркнула, что решения данного органа для Российской Федерации «ничтожны», поскольку она не признает его юрисдикцию. При этом она также резко раскритиковала сам факт выдачи ордеров на арест Владимира Путина и ее коллеги.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что, по мнению вице-спикера нижней палаты российского парламента Петра Толстова ситуация с Международным уголовным судом сама по себе является абсурдной.