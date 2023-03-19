Бастрыкин поручил проверить возможность ареста Путина в Германии

Глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил оценить с правовой точки зрения возможность Владимира Путина на территории Германии. О ней заявил министр юстиции Марко Бушман.

«Председатель СК России поручил центральному аппарату ведомства в рамках проводимой проверки дать необходимую правовую оценку высказываниям министра юстиции ФРГ о выполнении незаконного требования Международного уголовного суда об аресте граждан РФ на территории Германии», – написали в официальном telegram-канале Следственного комитета РФ.

Некоторое время назад Марко Бушман, министр юстиции Федеративной Республики Германия, заявил о готовности государства арестовать президента России Владимира Путина. В случае, если он это произойдет, его передадут Международному уголовному суду (МУС), пишет РИА Новости со ссылкой на слова западного политика.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что МУС выдал ордеры на «арест» Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.