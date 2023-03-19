IT-специалисты из Петербурга теряют интерес к льготной ипотеке

В 2022 году в России выдали 7,6 тысячи льготных ипотек на общую сумму в 68 миллиардов рублей. К настоящему времени поданы уже 32 тысячи заявок, из которых 14 – одобрены, сообщили в Минцифры.

Наибольшее количество льготных ипотек выдали в двух столицах – Москве и Санкт-Петербурге: 1,5 тысячи и 735 соответственно. Известно, что за все время в Северной столице выдали 993 кредита и 269 – в текущем году, пишет «Табло СМИ».

Примечательно то, что, по мнению отдельных экспертов, подобный формат ипотеки оказался не слишком интересен для работников сферы IT. Это можно было бы объяснить тем, что у тех, кто выбрал для себя эту отрасль, нет возможности воспользоваться льготной ипотекой на вторичном рынке.

Также в нынешних условиях программистам не хватает возможности перезаключить уже взятый ипотечный договор с более выгодными условиями.