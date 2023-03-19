Прокуратуру заинтересовала смерть школьника под зерном в Ленобласти

В Волосовском районе Ленинградской области третьеклассник погиб в результате несчастного случая на зернохранилище. Данный инцидент привлек внимание региональной прокуратуры.

Известно, что в районе 17:00 группа подростков проникла на территорию склада зернохранилища, расположенного в деревне Ущевицы Волосовского района Ленинградской области. В ходе игр одного из ребят – 10-летнего ученика третьего класса – придавило мешком с зерном.

К сожалению, спасти подростка не удалось. Он скончался во время транспортировки в машине скорой помощи, сообщил Gazeta.SPb источник в правоохранительных органах.

«Склад ничем не огорожен, физическая охрана отсутствует, видеонаблюдение отсутствует», – добавил источник. Данное происшествие привлекло внимание прокуратуры. Ведомством была начата проверка обстоятельств трагедии.

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