По факту смерти третьеклассника в Ленобласти возбудили дело

В Волосовском районе Ленинградской области в результате падения мешка с мукой скончался третьеклассник. По данному факту возбудили уголовное дело.

Известно, что трагедия произошла вчера, 18 марта. Несовершеннолетний местный житель 2012 года рождения и два его сверстника проникли на территорию склада «Племенной завод Ленинский Путь», расположенного в Волосовском районе Ленинградской области.

Следует отметить, что объект никак огорожен не был и камер видеонаблюдения никто не разместил.

«Малолетний (пострадавший – прим. ред.) проделал отверстие, через которое стало высыпаться зерно, в результате чего находящийся выше мешок, упал на потерпевшего», – сообщили в официальном telegram-канале СУ СКР по Ленинградской области.

К сожалению, ребенка не удалось спасти: он скончался в карете скорой помощи. К месту происшествия выехала следственно-оперативная группа в составе следователей, сотрудников полиции и МЧС.

В настоящий момент правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшей трагедии.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что гибелью школьника под зерном в Ленинградской области заинтересовалась прокуратура.