Авербух: Костомаров еще поборется за жизнь

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров, перенесший несколько операций, включая ампутацию, пребывает в сознании и готов бороться. Информацией поделился хореограф Илья Авербух.

«Могу сказать, что Рома абсолютно в сознании, он все понимает, готов сражаться, бороться, готов идти вперед», – рассказал он, отметив, что вся семья фигуриста активно поддерживает его.

Также Авербух заявил, что близкие атлета сделают все, чтобы после восстановления он не только смог вернуться к полноценной жизни, но и встал на лед. Тем не менее, о выздоровлении говорить еще очень рано, пишет ТАСС со ссылкой на слова хореографа.

Следует напомнить, что 10 января российский фигурист Роман Костомаров оказался в реанимации с пневмонией. Позднее он был транспортирован в больницу в Коммунарке, где перенес ампутацию обеих стоп и части руки. Там же он временно был введен в медикаментозную кому.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что Роман Костомаров очень сильно убавил в весе.