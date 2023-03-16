Роман Костомаров ужасно сильно похудел

Попавший в Коммунарку еще в январе фигурист Роман Костомарова все также находится под пристальным вниманием медиков. Все-таки Костомаров довольно продолжительное время находится в больнице, ему пришлось перенести множество операций — в том числе с удалением конечностей. Это не могло не сказаться на здоровье.

Как пишет издание «Комсомольская правда», в результате тяжелой болезни олимпийский чемпион заметно потерял в весе и сейчас весит меньше 50 килограммов.

Однако ранее его коллега по «цеху» Илья Авербух рассказал, что спортсмену все-таки становится лучше. Есть небольшие, но положительные изменения, утверждал он. Как рассказал Авербух, Костомаров сейчас вовсю сражается со своим недугом, а его коллеги полностью его поддерживают. По его словам, всем тяжело от происходящего.

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