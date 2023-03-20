В Петербурге растет спрос на работников туристической сферы

Начало весеннего туристического сезона соответствующим образом сказалась на рынке труда в Санкт-Петербурге. За последний месяц число вакансий в сфере туризма и общепита выросло на 9%, сообщили в пресс-службе сервиса hh.ru.

«В то же время, соискатели также были достаточно активны: петербуржцы стали искать работу в сфере туризма, общепита и гостиничном бизнесе на 7% чаще», – добавили в сообщении компании.

Также отмечается, что средняя зарплата, на которую может рассчитывать работник туристической сферы в Санкт-Петербурге, в настоящий момент составляет 53 700 рублей. В прошлом году показатель был на 3 700 рублей меньше. Примерно на такую же сумму жители Северной столицы увеличили свои зарплатные ожидания.

Говоря о востребованности, на первом месте в текущем сезоне оказались работники гостиниц и сферы общественного питания – их доля составила 32%. Примечательно то, что ресторанный и гостиничный бизнес заинтересован в молодых специалистах: 37% вакансий подойдут кандидатам, не имеющим опыта работы.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что иранцы пообещали миллион туристов Петербургу.