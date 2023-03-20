Осторожно, лед! Как вести себя при весеннем ледоходе

В марте начинается весенний ледоход. Температура в Северной столице приближается к рекордной отметке. В том, как обезопасить себя и помочь другим в случае проваливания под лед, разбиралась Gazeta.SPb.

В случае, если вы провалились под лед, следует, как бы тяжело это ни было, сохранять спокойствие, не совершать резких движений и громко звать на помощь.

Следующий шаг – постараться медленно вылезти на льдину, заползая грудью. После того, как положение удалось зафиксировать, необходимо отползти в сторону. Как только угроза миновала – найдите теплое место и снимите мокрую одежду.

В ситуации, когда подо льдом оказался другой человек, нужно приблизиться к нему ползком. Главное остановиться за 3-4 метра, чтобы также не оказаться в воде. После этого понадобится какой-то предмет, например, доска, чтобы провалившийся под лед мог за нее ухватиться.

Как только человек оказался не в воде, а на льду, следует, по возможности, отползти в безопасное место, а затем вызвать скорую помощь и экстренные службы.

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