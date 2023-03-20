С риском для жизни: поездка экстремала по Фонтанке возмутила петербуржцев

В Санкт-Петербург пришла весна. Вместе с этим в городе наблюдается активное таяние снега и льда, что, однако, не останавливает любителей острых ощущений. Один из них решил проехаться по замерзшей Фонтанке на самокате.

Видеозапись, на которой мужчина разъезжает по реке, была опубликована в ночь на понедельник, 20 марта. Ее разместили в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». На кадрах человек в красной куртке не боится отдаляться на десятки метров от берега под одобрительные возгласы оператора.

Комментаторы, в основной массе, негативно отреагировали на действия мужчины на самокате:

«Они не получали смс, что выход на лед опасен? Или читать не умеют?», «Кто побежит спасать, интересно?», – задаются разумными вопросами петербуржцы.

Следует напомнить, что с 15 марта в Северной столице введен запрет выхода на лед водоемов. Нарушителям грозит штраф от одной до пяти тысяч рублей, сообщили в пресс-службе городского управления МЧС.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что в Санкт-Петербурге у Володарского моста мужчина ушел под лед. Его тело так и не было найдено.