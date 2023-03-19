У Володарского моста в Петербурге мужчина ушел под лед

В Невском районе Санкт-Петербурга мужчина провалился под лед. Спасатели пытаются его отыскать, но пока безрезультатно.

«У Володарского моста мужчина ушел под лед», – написали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во ВКонтакте. На опубликованной видеозаписи видно, что на льду стоит плавательное средство поисково-спасательной службы, у спуска стоят спасатели.

К сожалению, по прошествии такого количества времени шансов на то, что потонувший найдется, практически не остается. Жители Северной столицы прокомментировали ситуацию. Многие сошлись во мнении, что трагедия является следствием личной неосторожности мужчины, вышедшего на лед:

«Каждый год, одно и тоже», «Почему люди не учатся на ошибках других», – высказались петербуржцы о случившемся.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, на Байкале провалился под лед автомобиль с тремя людьми.