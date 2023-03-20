Участник группы Cream Soda провалился под лед на Волге

В Некрасовском районе Ярославской области группа отдыхающих провалилась под лед, переходя реку Волгу. Среди них был участник музыкальной группы Cream Soda – Дима Нова. Об этом сообщили в официальном сообществе коллектива во «Вконтакте».

«Наш Дима Нова в компании друзей гулял по Волге и провалился под лед. Диму, его брата Рому и друга Гришу Киселева до сих пор ищет МЧС», – рассказали представители группы, отметив, что Аристарха – друга музыканта – сотрудники экстренной службы смогли извлечь из-подо льда. К сожалению, молодой человек скончался.

По факту трагического происшествия, случившегося в ночь с 19 на 20 марта, прокуратура Некрасовского района организовала проверку.

«При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», – отметили в официальном telegram-канале ведомства.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, как следует себя вести при проваливании под лед и какими средствами можно помочь человеку, оказавшемуся в такой ситуации.