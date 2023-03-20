Водолазы нашли тело основателя группы Cream Soda, провалившегося под лед

В теле, извлеченном сотрудниками экстренных служб из Волги, опознали одного из основателей музыкальной группы Cream Soda Дмитрия Свиргунова. В ночь на 20 марта группа из молодых людей вышла на лед реки в Ярославской области и провалилась под него.

«Это тело Свиргунова, его опознали», – раскрыли информацию спасатели.

Известно, что поисками утонувших молодых людей занимаются три водолаза. Они ведут работу на протяжении семи часов в условиях сильного течения, пишет РИА новости со ссылкой на источник в экстренных службах Ярославской области.

Некоторое время назад стало известно о том, что одного из друзей музыканта – Аристарха – сотрудники МЧС смогли извлечь из-подо льда. К сожалению, происшествия он не пережил. Брата Дмитрия Свиргунова Романа и его друга Григория Киселева по-прежнему ищут.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что делать при проваливании под лед.