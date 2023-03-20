Мировые продажи видеоигр пошли вниз

Разработчики видеоигр обеспокоены наблюдаемой в 2022 году тенденцией к снижению их продаж. Оправляясь после пандемии COVID-19, потребители постепенно отходят от клавиатуры, отдавая предпочтение прогулкам на свежем воздухе.

Общемировая статистика продаж видеоигр еще не заставляет крупные компании бить тревогу, но вселяет в них определенное беспокойство. В условиях отсутствия коронавирусных ограничений, к которым все успели привыкнуть, геймеры сдвигают градус внимания. Некоторые и вовсе перестают ими быть, пишет NWPress.

Подобная тенденция соответствующим образом сказывается и на доходах игровых компаний. Так по данным за 2022 год их прибыль снизилась на 2,2%. В то же время в Соединенных Штатах Америки статистика показывает стабильные 34% вовлеченных в индустрию граждан. Далее в списке идут Азиатско-Тихоокеанский регион (33%) и Европа (24%).