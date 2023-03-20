Банкам придется пользоваться отечественными сервисами по внутренним переводам

Кредитные организации обязали использовать исключительно российские сервисы для передачи данных о финансах внутри Российской Федерации. Об этом рассказали в пресс-службе Центрального банка.

«С 1 октября для передачи финансовой информации при переводах средств на территории России банки будут обязаны использовать только российские сервисы и отечественную финансовую инфраструктуру», – уточнили на официальном сайте регулятора.

Такая мера, считают в Центральном Банке, позволит обеспечить надежность, непрерывность и защиту обмена данными при осуществлении операций внутри государства.

Для передачи информации банкам придется использовать свои же сервисы, либо обращаться к сторонним российским компаниям. Еще один вариант – воспользоваться Системой передачи финансовых сообщений Банка России.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что Центробанк будет активнее бдить за мошенниками.