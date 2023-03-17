Центробанк будет активнее бдить за мошенниками

Уже осенью в России планируют изменить правила обмена информацией о кибератаках и инцидентах информационной безопасности в финансовой сфере. Телеканал 360 узнал, насколько это эффективная мера в борьбе с мошенниками.

Так, с сентября информация о подозрительных переводах будет поступать в Центробанк автоматизированную систему обработки киберинцидентов. В цифрах оценить эффективность меры сложно, но то, что она возрастет — факт, считает руководитель направления аудитов и соответствия требованиям ИБ компании УЦСБ Евгений Баклушин. Фактически, это будет что-то вроде работы на опережение, предполагает эксперт.

Банк направит информацию в систему, она проанализирует, какие банки могут подпасть под такую же атаку, и направляет им информацию о возможных мошеннических операциях.

Ранее Gazeta.SPb писала, что в Петербурге открыли первый в России центр оценки квалификаций в области беспилотных авиационных систем. В дальнейшем по России планируется открыть 85 таких центров.