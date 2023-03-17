Первый в России центр тестирования операторов беспилотников открылся в Петербурге

В Петербурге открыли первый в России центр оценки квалификаций в области беспилотных авиационных систем. В дальнейшем по России планируется открыть 85 таких центров. Такие данные озвучил председатель Совета по профессиональным квалификациям воздушного транспорта, летчик-космонавт, Герой России Андрей Борисенко.

С его слов, кандидаты, перед тем как управлять аппаратами, должны сдать теорию и практику — своего рода экзамен. Они будут сдавать тестирование по определенной специализации, пишет ТАСС.

Так, в теоретической части кандидату предстоит ответить на 20 вопросов. Верных ответов должно быть не менее 75%, уточнил руководитель центра Илья Воробьев. На все про все участники тестирования имеют всего час. Если тест сдан успешно, то их допустят к практике. Ее проводят в полях и на аэродромах. На выполнение задания также дается час — вот только ошибки уже недопустимы.