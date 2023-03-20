В Петербурге пьяный водитель пытался оправдать себя яйцами на завтрак

В Санкт-Петербурге автомобилист, пьяным инициировавший аварию, попытался доказать в суде, что всему виной его организм и два яйца. В суде историей об алкогольным завтраке не впечатлились.

По информации, опубликованной объединенной пресс-службой судов Северной столицы, дорожно-транспортное происшествие произошло 10 июля прошлого года. Водитель, будучи пьяным, ехал по проспекту Буденного. В результате устроенной им аварии пострадала женщина. Правоохранителями на месте происшествия было установлено, что автомобилист был нетрезв.

Позднее, оказавшись в суде, виновник произошедшего пытался убедить собравшихся в том, что в организме человека некоторая доля алкоголя содержится всегда, а яйца, которые он съел на завтрак усугубили ситуацию. Именно поэтому, заверял обвиняемый, в его крови обнаружили алкоголь. Что там делали наркотические вещества, он объяснить уже не смог.

Для незадачливого «ученого» инцидент закончился штрафом в 30 тысяч рублей и лишением прав на срок в полтора года.

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