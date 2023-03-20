В результате ДТП в Колпино два человека сгорели заживо

Утром в понедельник, 20 марта, в городе Колпино произошло столкновение легкового автомобиля и грузовика. Последовавшее за этим возгорание унесло жизни двух человек, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу.

Согласно опубликованной информации, дорожно-транспортное происшествие произошло утром, около 09:45, на пересечении Понтонного проезда и Рубежного шоссе. Фура врезалась в легковой автомобиль, что привело к возгоранию. Два человека, находившиеся в машинах, погибли в пламени.

Также отмечается, что на месте происшествия работают экипажи Госавтоинспекции, а также следователи и сотрудники экстренных служб.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что инициатора массовой аварии в Ленинградской области, повлекшей за собой гибель трех человек, осудили на девять лет тюрьмы. Следует отметить, что за рулем он находился, будучи пьяным.