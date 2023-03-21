Ремонт КАДа закончился госпитализацией трех человек

Полиция проводит проверку по факту ДТП на КАДе с участием спецтехники. Об этом сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти в своем телеграм-канале.

Все случилось в полночь 20 марта на 38-м километре КАДа в направлении от Шафировского проспекта в сторону Колтушского шоссе. На этом участке «Фольксваген Гольф» влетел в стоящую на крайней правой полосе спецтехнику «КамАЗ». Последний выполнял ремонт дорожного полотна. Как итог, иномарку отбросило на двух рабочих.

В результате оба рабочих и пассажирка иномарки в тяжелом состоянии попали в больницу. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее Gazeta.SPb петербургская полиция взялась за изучение обстоятельств дорожно-транспортного происшествия в Колпино. Там заживо сгорели люди.

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