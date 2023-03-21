В Колпино два человека сгорели заживо в авто

Петербургская полиция взялась за изучение обстоятельств дорожно-транспортного происшествия в Колпино. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти в своем телеграм-канале.

По имеющейся информации, все случилось 20 марта в 09:45 в городе Колпино на пересечении Понтонного проезда и Рубежного шоссе. На этом участке случилось лобовое столкновение фуры и легкового автомобиля. При каких обстоятельствах машины влетели в друг друга, пока неизвестно.

Далее случилось возгорание, как итог — два человека погибли.

На месте работают экипажи Госавтоинспекции, следователи ГУ МВД России и представители экстренных служб. Выясняются обстоятельства аварии.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Санкт-Петербурге автомобилист, пьяным инициировавший аварию, попытался доказать в суде, что всему виной его организм и два яйца.