В Гатчине охранники клуба насмерть забили посетителя

Еще 22 февраля в ночном клубе в Гатчине на Красной улице произошел конфликт, результатом которого стала смерть. Об этом сообщает СУ СКР по Петербургу и Ленобласти.

Как выяснилось, между потерпевшим и двумя охранниками клуба завязалась драка. Как итог, потерпевшего избили так, что его пришлось госпитализировать. На днях стало известно, что он скончался 20 марта.

Сейчас следователи выясняют всех причастных к совершению преступления. Также изучают, какие были причины и условия произошедшего.

Ранее сообщалось, что в теле, извлеченном сотрудниками экстренных служб из Волги, опознали одного из основателей музыкальной группы Cream Soda Дмитрия Свиргунова. Брата Дмитрия Свиргунова Романа и его друга Григория Киселева по-прежнему ищут. Одного из друзей музыканта – Аристарха – сотрудники МЧС смогли извлечь из-подо льда.