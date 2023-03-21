Блогершу Митрошину заподозрили в неуплате налогов

Кажется, блогерам пора задуматься о происходящем и начать, как минимум, исправно платить налоги. Не успела утихнуть история с Лерчеком, как в лапы налоговой попалась еще одна блогерша — Александра Митрошина.

Как и в истории с Лерчеком, Митрошина получала со своих проданных курсов доход больший, чем это предполагает упрощенная система налогообложения, которую она применяла, пишет Табло СМИ.

В общем-то, чтобы не платить налоги, Митрошина переводила деньги на аффилированные ей счета, утверждает следствие. По данным следствия, Митрошина не уплатила 120 миллионов рублей.

Александра Митрошина ведет свой блог в социальной сети с 2013 года. В большей степени ее курсы посвящены теме открытия и ведения собственного блога. Следствие уже провело обыски у Митрошиной, однако сама она отсутствовала, так как проживает в ОАЭ.