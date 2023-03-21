Петербуржцы рвутся читать за сотни тысяч

Кажется, Петербург может подтвердить свой статус не только криминальной, но и культурной столицы России. Читающих людей в принципе не так много, а в Петербурге нашлись и те, которые готовы заплатить за это сотни тысяч рублей.

Как пишет nwpress, в Петербурге состоялся аукцион по продаже первого посмертного издания стихотворений Михаила Лермонтова. Хотите верьте, хотите нет, но за эту книгу один из жителей Северной столицы опустошил свой кошелек на 850 тысяч рублей.

Тоже немало — 280 тысяч рублей — житель города отдал за книгу Федора Достоевского «Бедные люди». Как уточняет издание, на книге красуется неизвестная дарственная надпись. Она была сделана через недолгое время после смерти автора.

Но и это не все — за 5 тысяч рублей кто-то приобрел с молотка полное собрание сочинений Федора Тютчева.