В ДТП на Московском шоссе грузовое авто влетело в пять машин и автобус

В Петербурге сотрудники полиции выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, которое случилось на Московском шоссе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

По имеющейся на данный момент информации, 21 марта ближе к 18:00 часам, грузовой автомобиль на Московском шоссе влетел в четыре легковых автомобиля, один грузовой и рейсовый автобус. Почему так произошло — на данный момент не ясно.

Однако есть информация, что виновник ДТП был пьян. Как итог, пострадали семь человек, в числе которых и двое детей. Все они были пассажирами автобуса.

На место аварии прибыли сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее сообщалось, что еще 22 февраля в ночном клубе в Гатчине на Красной улице произошел конфликт, результатом которого стала смерть.