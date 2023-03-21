В Северной столице разыскивают мошенников, обманувших пенсионера на 4 миллиона

Полицейские Московского района разыскивают мошенников, обманувших пенсионера более, чем на 4 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Так, 20 марта в полдень в отделение полиции пришел 70-летний пенсионер. Он рассказал, что с 13 по 17 января ему звонил неизвестный. Он говорил, что является представителем банка. Голос по ту сторону провода говорил, что у пенсионера пытаются украсть деньги со счета. Мошенники смогли убедить снять все деньги и перевести на другой счет. Так он отдал около 1,8 миллиона рублей.

Но и на этом история не закончилась, мужчина взял на свое имя кредит на сумму 2 442 000 рублей и перевел все денежные средства на указанный неизвестный счет.

Общая сумма материального ущерба составила 4 322 917 рублей. Теперь заведено уголовное дело.