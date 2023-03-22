Авторы незаконных вывесок в Петербурге потеряли 6 млн рублей

В текущем году судебные приставы Санкт-Петербурга оштрафовали предпринимателей, разместивших незаконную рекламу, на сумму в 6 миллионов рублей. Об этом Gazeta.SPb рассказали в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов (ФАСС).

По данным ведомства, с начала 2023 года в результате привлечения к административной ответственности были привлечены 229 предпринимателей. Суммарный объем уплаченных ими штрафов за незаконное размещение вывесок оценивается в 3 миллиона рублей.

Чуть больше – 3,1 миллиона – пришлось заплатить различным организациям. В ведомстве также напомнили, что размещение информационного объекта без специального разрешения грозит штрафом. Для физических лиц его крайняя граница составляет пять тысяч рублей, для должностных лиц – 20 тысяч, а в случае с юридическими может достигнуть 100 тысяч рублей.

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