Путин подписал закон о штрафах за фейки об участниках СВО

Теперь распространение фейков о военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции (СВО), может грозить как штрафами, так и реальным сроком. Соответствующий закон подписал президент Российской Федерации Владимир Путин.

Согласно тексту документа, который был размещен на официальном портале правовой информации, распространение ложной информации о любых участниках СВО, в худшем случае, закончится 15 годами колонии.

Дискредитация, в свою очередь, повлечет срок в семь лет, а административное нарушение – штраф. Для физических лиц его предельный размер составит 50 тысяч рублей, в случае с компаниями сумма может доходить и до полумиллиона.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что, согласно заявлению Дмитрия Пескова пресс-секретаря президента Владимира Путина, в Кремле не ведется обсуждений, связанных с подготовкой к новой волне мобилизации.