Путин подписал закон о штрафах за фейки об участниках СВО

Теперь распространение фейков о военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции (СВО), может грозить как штрафами, так и реальным сроком. Соответствующий закон подписал президент Российской Федерации Владимир Путин.

Согласно тексту документа, который был размещен на официальном портале правовой информации, распространение ложной информации о любых участниках СВО, в худшем случае, закончится 15 годами колонии.

Дискредитация, в свою очередь, повлечет срок в семь лет, а административное нарушение – штраф. Для физических лиц его предельный размер составит 50 тысяч рублей, в случае с компаниями сумма может доходить и до полумиллиона.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что, согласно заявлению Дмитрия Пескова пресс-секретаря президента Владимира Путина, в Кремле не ведется обсуждений, связанных с подготовкой к новой волне мобилизации.

владимир путин военная спецоперация сво фейки


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Стало известно о первых жертвах землетрясения в Эквадоре
Путин подписал закон о штрафах за фейки об участниках СВО
Омбудсмен Петербурга пообщалась с афганцами из «Крестов» на пушту
В Петербурге воры обнесли магазин на 40 тыс. рублей
В Алтае МЧС пришлось спасать 4 подростков со скалы
Омбудсмен Москалькова назвала решение МУСа неправосудным
Роспотребнадзор Петербурга рассказал, где взять витамин D
Эквадор встряхнуло с магнитудой 6,7