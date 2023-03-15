Песков: подготовка к новой волне мобилизации не планируется

Кремль не ведет обсуждений на тему подготовки к новой волне мобилизации. Об этом сообщил Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина.

«У нас нет таких обсуждений», – ответил он на соответствующий вопрос.

Следует отметить, что данная тема возникла на фоне сообщений о том, что в Воронежской области правительство занялось вручением повесток гражданам мужского пола. Их вручают по месту проживания и на работе, пишет ТАСС.

Впоследствии в кабмине региона ответили, для чего проводится подобная практика:

«Особо подчеркнём, что единственная цель этих мероприятий: исключительно актуализация данных воинского учёта в воронежских военкоматах», – объяснили гражданам представители правительства Воронежской области.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что мобилизованным станет проще получить меры поддержки.