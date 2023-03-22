Смольный очистил еще 550 «квадратов» от незаконной торговли

В Санкт-Петербурге продолжается борьба с незаконными объектами торговли. На этот раз от нее удалось освободить 550 квадратных метров городской площади, сообщили в пресс-службе администрации Северной столицы.

«От незаконных торговых объектов освобождена городская территория общей площадью более 550 квадратных метров», – написали в официальном telegram-канале Смольного.

Отмечается, что освобождение города от незаконной торговли взяли на себя сотрудники Комитета по контролю за имуществом (ККИ) и подведомственного Центра повышения эффективности использования государственного имущества (ЦПЭИГИ).

На этой неделе они устраивали рейды на территории Калининского и Приморского районов. Контрольные мероприятия проходили в Красносельском и Колпинском соответственно.

Площадь самого большого земельного участка, занятого незаконным торговым павильоном, составила более 520 метров. Он располагался на улице Пионерстроя.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что fвторы незаконных вывесок в Cfyrn-Петербурге потеряли 6 миллионов рублей.