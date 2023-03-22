Товарооборот между Россией и Китаем достигнет 200 млрд долларов в 2023 году

Трехдневный визит председателя Китайской Народной Республики Си Дзиньпина в Москву подошел к концу. Об итогах переговоров между лидерами Российской Федерации и Китая читайте в материале Gazeta.SPb.

Прежде всего, необходимо упомянуть аспект экономического сотрудничества между двумя державами, охватывающего самые различные сферы от энергетических ресурсов до зерна и технологий. В планах государств довести товарооборот до 200 миллиардов рублей уже в текущем году.

«Я абсолютно убежден, что расширение инновационного сотрудничества укрепит технологический суверенитет России и Китая», – подчеркнул премьер-министр России Михаил Мишустин во время переговоров с Си Цзиньпином.

Благодаря развитию экономических связей с Китаем, в Россию будет поставляться еще больше машин, техники и других товаров. Со своей стороны, Москва обещает поставки природного сырья, в том числе нефти, угля и газа.

Говоря о последнем. По словам президента Российской Федерации Владимира Путина, в рамках визита Си Цзиньпина были согласованы ключевые условия строительства газопровода «Сила Сибири – 2». Также Россия и Китай намерены развивать Северный морской путь. В планах создание совместного рабочего органа пишет РИА Новости.

«Убежден, что наше многоплановое взаимовыгодное сотрудничество будет и далее крепнуть и динамично развиваться на благо народов наших стран», – высказался Владимир Путин на расширенных переговорах.

По итогам визита Си Цзиньпина Россия и Китай подписали совместное заявление об углублении двусторонних отношений.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что председатель Китайской Народной Республики впервые с момента своего переизбрания посетил Москву.