Россия и Китай: Си Цзиньпин прибыл в Москву

Сегодня, 20 марта, председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин прибыл в Москву с государственным визитом. Его самолет приземлился в воздушной гавани Внуково-2.

После приземления лидера Китая у трапа выстроился почетный караул. Встречать главу КНР вышел вице-премьер Дмитрий Чернышенко. У новоприбывшего была возможность послушать гимны двух стран в исполнении военного оркестра.

«Китай и Россия – добрые соседи и надежные партнеры […] уверен, что визит станет плодотворным, придаст новый импульс здоровому и стабильному развитию китайско-российских отношений», – выразил уверенность в успешности своего визита Си Цзиньпин.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что, несмотря на принятое Международным уголовным судом решение об аресте президента России Владимира Путина, он продолжает работать как ни в чем не бывало.